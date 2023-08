, un mercato che ha già regalato una vera e propria rivoluzione, partendo dallo stesso staff dirigenziale, con il potere ora in mano alla triade Furlani/Moncada/D’Ottavio dopo l’addio del duo Maldini/Massara, passando per la cessione di Sandro Tonali al Newcastle e l’arrivo di ben otto nuovi colpi. Specialmente il reparto offensivo è stato puntellato di varie nuove frecce ora a disposizione dell’arco di Pioli – da Pulisic a Romero, da Chukwueze a Okafor –, un giocatore capace di far rifiatare il francese e, allo stesso tempo, essere il nuovo punto di riferimento in avanti, un bomber capace di vedere la porta e segnare con buona frequenza., 21enne centravanti albanese del Chelsea. Reduce da un grave infortunio (rottura del legamento crociato), il giocatore dei Blues non ha potuto prendere parte alla seconda stagione del club londinese, rimanendo ai box sin dallo scorso dicembre. Ciò che necessita l’attaccante anglo-albanese è un’opportunità per tornare a splendere, un’occasione da prendere al volo per redimersi dal grave stop e mostrare il suo talento.: dopo un primo rifiuto, vista la necessità dei Blues di avere in rosa un attaccante dopo l’infortunio di Nkunku e la situazione attorno a Lukaku (considerato ai margini della rosa),– visti gli ottimi rapporti in essere, come dimostrano gli affari Loftus-Cheek, Pulisic o lo stesso Tomori –Serve un’apertura da parte del Chelsea.Come riportano i vari media inglesi,, in forza al Crystal Palace. Dopo aver ottenuto il benestare dal giocatore (con il quale c’è già un accordo)– pari a poco più di 40 milioni di euro -. La trattativa è ben avviata e vola verso la fumata bianca, mancano solo gli ultimi dettagli da limare per finalizzare l’operazione.. Il Milan lavora e attende uno spiraglio del Chelsea. Altrimenti ci saranno due opzioni da tenere in considerazione.Il Milan cercherà di riprendere i contatti con il PSG anche se la valutazione posta in essere da Parigi arriva alla soglia dei 30 milioni di euro. Inoltre, il club transalpino non ha intenzione, almeno al momento, di aprire all’ipotesi del prestito., contro-riscattato dopo la stagione vissuta a Lecce. Rimarrà da vice Giroud o verrà valorizzato con un nuovo prestito in Serie A? Genoa e Cagliari attendono, in attesa di tentare l’affondo decisivo (in prestito secco, con rientro a Milanello nell’estate del 2024) per la punta classe 2002. Stabilite queste operazioni, sarà tempo di trovare una sistemazione anche per Divock Origi, ai margini della rosa di Pioli.