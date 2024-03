Si fa festa in casahanno festeggiato, rispettivamente le 200 e 100 presenze con la maglia del Milan (raggiunte sia per il difensore che per il portiere nel match pareggiato 1-1 con l'Atalanta). Oggi, ricevendo l'applauso di tutta la squadra."Diamo il premio per le 200 partite con la maglietta del Milan a Theo. Sei l’unico difensore in Serie A che negli ultimi 5 anni ha fatto più di 20 gol e più di 20 assist. Complimenti per le 200 partite nel Milan".: "Voglio ringraziare tutti, sono molto felice per le 200 partite in questo grande Club. Spero di farne ancora di più e forza Milan"."Diamo anche questo premio a Mike per le sue 100 partite nel Milan. Come ho detto per lui Theo, dico anche a te che sei il miglior portiere del mondo. Negli ultimi tre anni c’è solo un portiere che ha fatto un assist in ogni campionato, questo sei tu. Complimenti"."Anche io ringrazio tutti, sono molto contento e molto orgoglioso delle mie 100 partite nel Milan, per questo Club storico. Ma voglio scrivere la storia, fare ancora più partite e vincere più trofei. Per scrivere la nostra storia dobbiamo vincere trofei".