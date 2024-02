Maignan, Theo Hernandez e Leao sono incedibili? La verità sulla strategia del Milan

Degli addetti ai lavori ma soprattutto dei tifosi rossoneri, spaventati daiMa come stanno realmente le cose oggi, allo stato dell’arte ed in considerazione delle prospettive del Milan per i prossimi mesi, a livello di obiettivi ancora alla portata in questa stagione e di decisioni fondamentali per quanto concerne la guida tecnica ed il calciomercato estivo?- Le ultime tre annate sportive non hanno fatto altro che rafforzare in casa rossonera la profonda convinzione chedi una rosa mediamente giovane e con margini di crescita ancora inesplorati. Tre punti fermi dai quali ripartire e attorno ai quali costruire anche la squadra del prossimo campionato, perchéChe nella testa del capo dell’area scouting Geoffrey Moncada, del direttore sportivo Antonio D’Ottavio e del CEO Giorgio Furlani occupano una posizione più bassa nella graduatoria degli intoccabili.Lo stato di salute del bilancio rossonero non impone vendite a tutti i costi, ma- Ma veniamo ai casi specifici e partiamo dalla situazione ad oggi apparentemente più delicata, quella legata al futuro di- ben lontano da quello dei top del ruolo in giro per l’Europa - e, che inizia a pensare al dopo Manuel Neuer., che punta ad una base di partenza di 8 milioni netti a stagione. Il club rossonero riconosce l’importanza di Maignan in campo e a livello di carisma nello spogliatoio e farà nuovi tentativi, ma ha giàdi partenza qualora maturasse la scelta di ascoltare le offerte per l’ex Lille.- Come per Maignan,, che è entrato nell’ordine di idee di perdere Alphonso Davies (sempre più orientato ad accettare la corte del Real Madrid) e ha individuato nell’esterno classe ‘97 un forte candidato per la sua sostituzione. Anche per lui la scadenza del contratto prolungato nel febbraio 2022 è fissata all’estate del 2026 eCon la fascia di capitano spesso sul braccio e con atteggiamenti di disponibilità alla causa, giocando per necessità pure fuori ruolo.e di consacrarsi ancora di più come calciatore di livello internazionale - può mettere sul piatto. Per lui il Milan chiede comunque non meno di, riconoscendone lo status di miglior terzino sinistro in giro per l’Europa.- In ordine crescente, si è partiti dal portiere, si è passati al difensore e si arriva all’attaccante, al calciatore che nella testa della società rossonera rappresenta la gemma più preziosa, il fuoriclasse ancora in fase di esplosione ma già capace di fare la differenza in ogni momento. Come ha dimostrato in occasione dell’ultima partita di campionato contro l’Atalanta.Anche e soprattutto all’esterno. Ai club di Premier League come il Chelsea che in passato ci hanno fatto più di un pensiero ma anche a chi, come il Paris Saint-Germain, valuta di fare un investimento a tre cifre per un giocatore che nell’immaginario collettivo potrebbe essere l’ideale alternativa al partente Mbappé.Ma le parole ripetute in più di un’occasione e ribadite anche nelle scorse ore dallo stesso Leao - “Non potevo lasciare il Milan, nel futuro mi vedo qui” - sono una testimonianza chiara e sincera di quella che è la volontà del diretto interessato. Che è poi anche quella del Milan che, salvo clamorosi colpi di scena, ha già deciso: si riparte da Maignan, Theo Hernandez e Leao.