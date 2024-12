AFP via Getty Images

Niente semifinale, il Milan Futuro eliminato dalla Coppa Italia di Serie C: passa il Caldiero Terme

Bastano due gol nel primo tempo al Caldiero Terme per avere la meglio sul Milan Futuro e accedere alle semifinali di Coppa Italia Serie C. Sul campo del Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, i veneti passano dopo poco più di un quarto d’ora grazie a Scappini che scaglia un pallone sotto la traversa senza lasciare scampo a Nava leggermente fuori dai pali, mentre il raddoppio arriva nel finale di prima frazione con Zerbato bravo a tagliare la difesa e di destro battere un immobile Nava. Nella ripresa il Milan Futuro prova qualche sortita per riaprire la gara, ma senza riuscirci. Per quanto riguarda le altre sfide, attesa per Altamura-Rimini e Arezzo-Trapani, mentre la Giana Erminio elimina l'Avellino, vincendo per 3-0.