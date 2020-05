Zlatan Ibrahimovic attende news per poter tornare in Italia e allenarsi nuovamente col Milan. E il futuro? Come scrive la Gazzetta dello Sport, lo svedese ha un grande rapporto con Stefano Pioli: per questo, se il tecnico dovesse restare (ipotesi molto complicata, con Ralf Rangnick sempre in pole per la panchina), il rinnovo di Ibra sarebbe più facile.