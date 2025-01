Getty Images

Milan Futuro, in chiusura l'arrivo di in un ex Fiorentina

5 minuti fa



Il Milan Futuro mette a segno il secondo colpo di questa sessione invernale di calciomercato e dopo l'arrivo di Andrea Magrassi dal Cittadella, è in chiusura la trattativa che regalerà a Daniele Bonera un nuovo innesto per la difesa: si tratta di Michele Camporese, che arriverà in rossonero dal Cosenza. A riportarlo è il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto.



Parliamo di un centrale difensivo d'esperienza, classe 1992, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. Sul giocatore in questione c'era anche il forte interesse del Trapani, ma il Milan ha avuto la meglio.