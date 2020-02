Esordio in Serie A per Matteo Gabbia, che ha preso il posto dell'infortunato Kjaer durante Milan-Torino. Il giovane difensore rossonero ha parlato a Sky Sport al termine dell'incontro: "E' il coronamento di un sogno, di momenti di lavoro importante. Ringrazio staff e compagni, volevo dedicare la partita ai miei nonni. Ho sempre cercato di lavorare al massimo, parlando con le persone che mi vogliono bene abbiamo deciso di continuare questo percorso: sono molto felice e spero di continuare così. Titolare a Firenze? Vediamo che succede, c'è la settimana e ci sono le decisioni del mister. Io cerco ogni giorno di lavorare e migliorare, che sia su una difesa a tre o a due. L'allenamento è molto importante. Sono felice, mi godo stasera ma da domani penso ad allenarmi bene. Modelli? Ce ne sono tanti, in questo momento cerco di imparare dai miei compagni Romagnoli, Musacchio, Kjaer. Da loro si può imparare tanto. Poi vedere gente come Maldini, Nesta, Thiago Silva... Ho sempre cercato di rubare qualcosa. Il cambio? Ho pensato che finalmente era arrivata un'occasione, ero tranquillo e non preoccupato perché ho lavorato bene in questi mesi. Ibrahimovic? mi ha fatto i complimenti, non è di tante parole ma quelle che dice valgono tanto. Filippo Galli? E' stato molto importante per me, mi ha sempre aiutato facendomi passare da centrocampista a difensore, lo ringrazio tantissimo".