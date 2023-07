Un’indicazione utile per il futuro., giovane difensore classe 2005, pilastro della Primavera allenata da Ignazio Abate, nato a Nürtingen (Germania) ma di nazionalità serba.– professione difensore centrale ama all’occorrenza utilizzabile come terzino destro o sinistro – come pienamente dimostrato dal primo, importante test stagionale del Milan. Una prova rocciosa, sicura, di presenza che, in realtà, non ha stupito chi il suo percorso lo conosce già da tempo.Arrivato nell’estate nello scorso anno dallo Stoccarda – dietro il pagamento di un corrispettivo pari a un milione di euro –. Nell’Under 19 della società di Via Aldo Rossi, il serbo di origine tedesca ha collezionato 36 presenze complessive, condite anche da 2 gol e 2 assist, a dimostrazione del suo buon bagaglio tecnico non solo per difendere la porta ma anche in fase offensiva.: nella passata annata, Ignazio Abate ha fatto perennemente affidamento al 18enne originario di Nürtingen che, sul campo, ha ripagato la fiducia del proprio allenatore, diventando uno dei pilastri dell’incredibile cavalcata del Milan sino alla semifinale della UEFA Youth League. I primi sprazzi di prima squadra, in questo precampionato, sono dunque il giusto premio al suo rendimento nell’ultima annata.: 25 calciatori, di cui 17 senza alcun vincolo e altri 8 che, invece, devono essere formati in Italia. La lista di questi 8 giocatori deve rispettare la regola del 4+4: 4 formati nel vivaio del club in questione e altri 4 cresciuti in un qualsiasi altro vivaio di una società italiana. Nella sponda rossonera del Naviglio, al momento, la lista di questi “prodotti locali” rischia di essere modificata dal mercato in essere.– direzione Villarreal –Un anno tra Primavera e Prima Squadra per crescere ancora e dimostrare di valere la fiducia ripostagli dalla società. Società che, al contempo, potrà premiare la sua ottima annata inserendolo nella lista dei calciatori utilizzabili nelle competizioni nazionali ed europee. Gabbia fa spazio a Simic, il Milan ha una soluzione in casa.