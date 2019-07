Matteo Gabbia, difensore del Milan, parla a Milan Tv dopo il ko, per 1-0, contro il Bayern Monaco: "Sono contento della prestazione, ringrazio il mister per la possibilità e tutti i compagni per l’aiuto. Ci metto tutto l’impegno possibile. Dispiace per la sconfitta. Se sono pronto per il Milan? Voglio stare con i piedi per terra. Sono sereno. Sono sicuro che i top player che ha il Bayern li ha anche il Milan e sono contento di poter giocare con loro".