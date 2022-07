Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta odierna in amichevole:



"Dispiace per il risultato, non passa in secondo piano. Siamo delusi, per la nostra mentalità non vincere ci dà fastidio in qualsiasi situazione. Lavoreremo per correggere gli errori. Mi sento bene, la condizione fisica non è la migliore possibile ma sono contento della reazione del mio fisico. Il mister mi ha dato modo di prendere fiducia".



ORA L'AUSTRIA - "Saranno quattro giorni da passare focalizzati sul migliorare e fare gruppo. Ma non ho dubbio che ci riusciremo e creeremo qualcosa di unico anche per questa stagione".