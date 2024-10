Milan, Gabbia in Nazionale: i possibili convocati di Spalletti

AFP via Getty Images

Regalo di compleanno in arrivo con un po' di anticipo perper i prossimi due impegni in Nations League contro Belgio (giovedì 10 ottobre a Roma) e Israele (lunedì 14 ottobre a Udine). Il raduno a Coverciano è fissato per domenica sera, dopo il posticipo che i rossoneri giocano sul campo della Fiorentina.- Per il restoA centrocampo, con l'interista Nicolò Barella ancora out per infortunio, lo juventino

- Ecco il probabile elenco dei convocati, secondo la Gazzetta dello Sport.: Donnarumma, Vicario, Provedel (Di Gregorio).: Di Lorenzo, Gatti, Bastoni, Gabbia, Calafiori, Buongiorno, Cambiaso, Bellanova, Dimarco, Udogie.: Ricci, Fagioli, Tonali, Pellegrini, Frattesi, Zaniolo, Pisilli (Locatelli, Cristante).: Retegui, Raspadori, Kean, Chiesa (Zaccagni).