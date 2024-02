Milan, Gabbia: 'Potevamo essere più lucidi sul 2-2. Jovic? Capita a tutti di sbagliare, domani chiederà scusa'

Il Milan cade a Monza, 4-2 per i brianzoli nella 25esima giornata di Serie A e fallito il sorpasso alla Juventus che difende il secondo posto.



Al termine della partita, il difensore rossonero Matteo Gabbia è intervenuto a DAZN: "Il secondo gol ha cambiato la partita? E' stata una situazione in cui potevamo essere più lucidi. Un errore in una partita in cui ne abbiamo commessi diversi. Ci dà fastidio e ci fa star male, da domani pensiamo alle prossime partite per tornare al meglio".



AVEVATE UNO SGUARDO AVANTI? - "E' l'obiettivo di tutte le squadre proseguire il filotto di vittorie. Dopo stasera penso che sia giusto guardare noi stessi, fare bene e dare il massimo per cercare la vittoria".



PENSATO TROPPO A VINCERLA SUL 2-2? - "Sì, onestamente noi avevamo l'ambizione di vincere, avevamo lavorato bene nel secondo tempo e ripreso una partita difficile. Ci sono stati errori che hanno causato il 3-2 e il 4-2. Pareggiare era meglio che perdere, ma in un momento in cui le cose ci stavano riuscendo, era legittimo il pensiero di portarla a casa".



JOVIC - "Ha già detto qualcosa? Luka deve stare calmo stasera, domani sicuramente chiederà scusa. Stasera ha sbagliato, ma è una persona fantastica. A tutti capita di sbagliare, ci dispiace, dispiace tanto anche a lui. Saremo sempre al suo fianco. L’importante è che capisca che ha sbagliato, l’importante è che ci torni a dare una mano come ha sempre fatto quest’anno da professionista esemplare".