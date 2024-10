Milan, Gabbia simbolo del milanismo: rinnovo sempre più vicino, ora l'Italia e la fascia di capitano

AFP via Getty Images

Una frase dalla duplice valenza e simbologia, ma è impossibile non evidenziare come il centrale classe ‘99 sia ormai diventato imprescindibile nelle gerarchie di Paulo Fonseca e come sia ormai uno degli ultimi simboli di milanismo presenti all’interno della rosa rossonera. Oltre ogni più rosea aspettativa,L’immagine simbolo è la rete nel derby che ha suggellato la fine del dominio nerazzurro nelle stracittadine (l’Inter ne aveva vinte 6 consecutivamente tra tutte le competizioni), un periodo di forma eccellente, consolidato dalla prima convocazione di Luciano Spalletti in Nazionale maggiore.

, come riporta Sky Sport,. La volontà comune è di andare avanti insieme ancora a lungo, prolungando l’accordo sino al nuovo decennio.Sarebbe il primo membro della rosa del Milan a entrare nel nuovo decennio, rimanendo dunque in rossonero sino a raggiungere quota 31 anni.

che fu di grandi centrali come Baresi e Maldini. Theo è squalificato e Calabria infortunato, dunque Gabbia capitano è un'ipotesi concreta che sta prendendo sempre più piede, specialmente se Fonseca, per premiare impegno e perseveranza, dovesse preferirlo a Leao – che è già stato capitano a stagione - e Maignan – l’allenatore lusitano preferisce un giocatore di movimento con la fascia al braccio, anche per dialogare meglio con il direttore di gara -.

