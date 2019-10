Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex direttore esecutivo del Milan di Berlusconi e Galliani, Umberto Gandini, ha promosso la scelta di prendere Ricky Massara come direttore sportivo.



Lei ha lavorato con Ricky Massara alla Roma. Oggi è al Milan. Che tipo di dirigente hanno in casa i rossoneri?

"E’ una persona estremamente preparata. È un uomo di calcio, con grande competenza. Conosce la materia. È perfettamente complementare a Boban e Maldini. Io ho una stima grandissima di Ricky. Ho lavorato con lui in due periodi a Roma, dopo Sabatini e con Monchi. È un ottimo professionista".