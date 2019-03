L’espulsione contro il Chievo può costare carissima a Rino Gattuso e al Milan. L’allenatore rossonero, allontanato dal campo dall’arbitro Pairetto al 34’ del primo tempo, rischia di saltare il derby in programma al prossimo turno di campionato. Attenzione, non è scontato che salterà la sfida contro l’Inter: tutto dipenderà dal referto dell’arbitro Pairetto e del quarto uomo Ghersini.



I FATTI - Ma perché Gattuso è stato allontanato dal terreno di gioco del Bentegodi? Per un mancato fischio di Pairetto per un intervento in ritardo di Dioussé ai danni di Paquetá (rimasto dolorante a terra). Gattuso ha polemizzato soprattutto con l’attaccante del Chievo Meggiorini ed è poi stato allontanato da Pairetto. Martedì la decisione del Giudice Sportivo su Gattuso: sarà solo ammonito o squalificato? Tutto dipenderà dal referto di Pairetto…