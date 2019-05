L'allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina.



CHAMPIONS LEAGUE - "La speranza è l'ultima a morire, ci sono sei punti a disposizione e grande rammarico. Siamo stati là per tanto tempo, dobbiamo continuare così e testa a Frosinone. Nel calcio le sorprese ci sono sempre, lo abbiamo visto nell'ultima settimana. Dobbiamo farci trovare pronti"



ORARIO FROSINONE - "Parlate con il club, io devo sbagliare il meno possibile. Non ho l'ufficio in sede, ho il cartellino e faccio l'allenatore"



PRESTAZIONE - "Nella seconda frazione c'era pochissimo movimenti, i centrocampisti non riuscivano a sviluppare, giocavamo e la palla tornava indietro, tornavano Piatek contro tre difensori e non c'era palleggio. Siamo stati bravi nel primo tempo, sviluppavamo in maniera corretta e loro aprivano linee di passaggio. Il problema di questa squadra è questo, non siamo stati bravi a trovare sicurezza in qualcosa di diverso, siamo stati sempre impacciati"



FIORENTINA - "Ti dà sempre pericoli, ha giocatori tecnici. Anche se è in difficoltà, ha giocatori che possono farti del male negli ultimi venti metri"