Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, parla a Sky Sport nel corso dell'addio al calcio di Andrea Pirlo: "Pirlo? Abbiamo iniziato insieme nell'Under 15, poi sempre insieme anche nel Milan. Oltre ad un compagno di squadra è stato uno dei miei migliori amici. Il calcio giocato non mi manca perché ho la fortuna di fare l'allenatore, ho fatto più di quello che dovevo fare da calciatore. È bello però rivivere queste serate con tutti questi amici, anche se abbiamo qualche chilo in più".



SULLA STAGIONE - "Fisicamente no, ma mentalmente è stata tosta. Abbiamo passato mesi duri e difficili, ma merito ai giocatori abbiamo raddrizzato la stagione".



SULLA PROSSIMA ANNATA - "Continuare il percorso preso, facendo un buon calcio e facendo punti. Obiettivo Champions? Il Milan, ad inizio stagione, punta e punterà sempre a quello ma dobbiamo rinforzare la squadra. Io e la società stiamo cercando di lavorare al massimo e non sbagliare nulla".