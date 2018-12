dopo l'incredibile sconfitta patita ad Atene contro l'Olympiacos, che ha comportato, in vista del: nell'allenamento di oggi il tecnico ha provatoschierando a destra il rientrante Suso e, molto deludente in questa prima parte di stagione maonostante il numero 10 sia da tempo abulico e senza mordente,La rosa al momento è risicata, anche a causa degli infortuni, e il quarto posto attuale dei rossoneri è oro colato. Per questo il comandante va avanti senza cambiare rotta, anche se, già avvezzo al campionato italiano e pagato 14 milioni di euro,dato che non offre garanzie nè di corsa nè di qualità., nella quale non si era inserito nel solco di un Leonardo furibondo con la squadra arbitrale e l'ambiente, ma aveva duramente criticato l'atteggiamento dei suoi:salvando in un certo modo quella che è stata unae fornendo. Una critica dunque non dal punto di vista tecnico-tattico, ma da quellohe Gattuso sa certamente di dover migliorare.@AleDigio89