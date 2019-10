Non solo la difficile suggestione Shevchenko. Calato il gelo su Allegri e Spalletti per questioni economiche, La Gazzetta dello Sportha raccontato la situazione per l'eventuale eredità di Giampaolo sulla panchina del Milan: "Oltre a Sheva, quei nomi che avevano iniziato a circolare dopo il k.o. di Torino adesso hanno ovviamente acquisito forza. Fra i più gettonati c’è Rudi Garcia, che però risulta già in contatto con altri grandi club. Fra i papabili individuati anche Ranierie soprattutto Gattuso(improvvisamente rivalutato da molti tifosi...), che aveva risolto il suo contratto con via Aldo Rossi. Per quanto riguarda Rino, ha fatto sapere che un’eventuale proposta potrebbe essere valutata solo se arrivasse direttamente dalla proprietà".