IL TABELLINO

. Probabilmente la qualificazione ai sedicesimi di Europa League si deciderà all’ultima, quando il Milan giocherà in casa dell’Olympiacos.. Il Milan non solo ha subìto gol troppo presto (Lo Celso al 12’), ma ha pure rischiato di finire travolto per le iniziative che a destra, dove ha operato Borini fino all’ingresso di Abate per Laxalt, hanno sventrato una linea difensiva fragile e sventata. Non che a sinistra andasse meglio (), ma sul versante opposto agivano sia Junior Firpo (autore dell’assist per il gol), sia il trentasettenne Joaquin, ex enfant prodige, mai definitivamente sbocciato, se si escludono i primi anni 2000 (lo ricordo imprendibile nella Spagna derubata dalla Corea del Sud nei quarti di finale del Mondiale asiatico). Joaquin, capitano e mente del Betis, ovviamente non fa più l’esterno, ma il trequartista in un sistema di gioco (3-4-2-1) che esalta la tecnica (difficile portar via la sfera agli spagnoli) e il palleggio (molti tocchi di prima sugli smarcamenti degli esterni).Al 27’ - ed è solo un eloquente esempio - Borini va in aggressione solitaria su Lo Celso, che lo salta, quasi a metà campo. Così facendo sguarnisce la fascia destra dove si infila il solito Junior Firpo il quale - quasi in fotocopia del gol - mette in mezzo per Sanabria. Fortuna del Milan ha voluto che il tocco sia finito fuori di poco., almeno fino all’intervallo,, ma anche una semplice ripartenza. Kessie, Bakayoko e Calhanoglu erano poco compatti, Suso e Cutrone mai serviti perché troppo lontani e sempre anticipati.(3-5-2 con Musacchio, Zapata e Rodriguez centrali per dare un turno di meritato riposo a Romagnoli), il resto era una panchina scarna con una sfilza di assenti da allarmare anche il più fatalista dei tecnici. Fuori Biglia (operato proprio ieri, ne avrà per quattro mesi), fuori Caldara, fuori Higuain, fuori Calabria e Bonaventura, fuori Castillejo (squalificato). C’era da rischiare una serata di tregenda tecnica, a maggior ragione con Romagnoli in panchina, ma domenica sera c’è la Juve e almeno il capitano andava preservato. Poi, siccome non c’è mai limite al peggio,(cozzo spaventoso con Kessie), uscito in barella e in dubbio per la gara con i bianconeri (Romagnoli è entrato per forza).(dentro Bertolacci).Tutto questo è accaduto quando il Milan, fortunatamente e meritatamente, aveva raddrizzato la partita. Intanto all’intervallo, pur non cambiando nessuno, Gattuso era passato al 3-4-3 con Calhanoglu e Suso a sostegno di Cutrone. In secondo luogo, il Betis è calato sensibilmente sia sul piano del ritmo (nel primo tempo aveva speso tanto), sia per quel che riguarda il controllo della palla e, dunque, della gara. Gli spagnoli hanno cominciato a perdere qualche pallone e la riconquista ha incoraggiato il Milan a giocare. Nel giro di quattro minuti - tra il 58’ e il 62’ -. Ora è vero che il pareggio è venuto da palla inattiva, ma è altrettanto vero che il Milan aveva preso campo, coraggio e iniziativa.Il Betis che, quasi sistematicamente si fa rimontare in Liga, ci ha messo almeno un quarto d’ora a riprendersi. E. Probabilmente la partita era ribaltabile, ma serviva che due pallone importanti non finissero sui piedi di Borini che prima (64’) ha tirato dentro la porta su assist di Kessie e poi (83’) ha mandato alto un invito del solito Suso.visto che all’87’, sempre da un errore di Borini che si è fatto attaccare alle spalle da Tello, Reina (per il resto un po’ superficiale nei rinvii) ha compiuto l’unico intervento degno del suo passato.. Il Milan si tiene il punto e guarda avanti. Anche se la partita con la Juve promette di essere una vera sofferenza.12' pt Lo Celso (Bet), 17' st Suso (Mi)12' pt Junior (Bet)Pau Lopez; Mandi, Bartra, Feddal; Tello, Lo Celso, Carvalho, Canales, Junior Firpo; Sanabria (Dal 29 st Loren), Joaquin (Dal 21' st Guardado). A disp.: Robles, Sergio León, Inui, Sidnei, Loren Morón, Guardado, Barragán. Allenatore: Quique SetiénReina; Musacchio (Dal 36' st Romagnoli), Zapata, Rodriguez; Borini, Kessie, Bakayoko, Çalhanoglu, Laxalt (Dal 31' st Abate); Suso; Cutrone. A disp.: Donnarumma, Mauri, Romagnoli, Bertolacci, Montolivo, Abate, Halilovic. Allenatore:. Gennaro Gattuso.45' pt Feddal (Bet), 16' st Lo Celso (Bet), 28' st Rodriguez (Mi), 33' st Musacchio (Mi)Craig Pawson