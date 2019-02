Il Milan di Gennaro Gattuso finalmente convince. CI ha messo un po' l'allenatore rossonero a far diventare suo un gruppo che, nel corso della stagione, ha subito perdite e modifiche importanti sia per i pesanti infortuni che hanno colpito la rosa, sia per mosse e richieste legate al calciomercato. Oggi però l'11 rossonero gira a pieno ritmo, è solido dal punto di vista difensivo e produce occasioni da gol (anche se su questo aspetto si può ancora migliorare). Gattuso ha finalmente reso suo il Milan mettendo anche al sicuro il suo futuro, almeno per ora.



ERA A RISCHIO - Sì perchè come confermato dalla Gazzetta dello Sport, Gattuso fino a fine dicembre era un allenatore a rischio esonero. Elliott non era convinto al 100% di un allenatore scelto dalla precedente società e lo spettro di un possibile cambio in panchina (con Antonio Conte primo candidato) nel momento del peggior rendimento della squadra (e in pieno caso Higuain) continuava ad aleggiare a Milanello. L'ALLEATO SCARONI - Poi la svolta sia tecnica che tattica, legata anche alla crescita atletica di alcuni giocatori e all'innesto più che positivo di Piatek e Paquetà, hanno portato risultati e tranquillità sia nel gruppo che nello stesso Gattuso. Oggi difeso a mezzo stampa dai dirigenti rossoneri e, in particolare, dal presidente Scaroni che è pronto a blindare il suo futuro. L'accesso in Champions ovviamente sarà la chiave di volta per il futuro sia tecnico che societario, ma oggi la barca di Gattuso viaggia più verso una conferma che non verso l'esonero