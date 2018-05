Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, parla a Premium Sport dopo il pareggio con l'Atalanta: "Reazione? Penso che ci sia stata. Non era facile venire in questo campo, l’Atalanta è una grande realtà. C’è rammarico perché potevamo chiuderla qui. Oggi abbiamo dimostrato grande personalità e non era facile fare la prestazione che abbiamo fatto qui".



SU DONNARUMMA - "Non diamo le colpe sempre a Gigio. Non mi sembra un errore. È una legnata da un metro e mezzo. Gigi deve stare tranquillo. Ha 19 anni, viene giudicato per i soldi che guadagna, ma l’esperienza non si compra al supermercato. Tutti sbagliano, anche Buffon alla sua età commetteva qualche errore".



SU KALINIC - "Futuro? Faremo delle valutazioni a fine stagione. Domenica abbiamo una partita importante e spero che non venga fischiato e spero che venga appoggiato per 90-95 minuti perché ci giochiamo tanto con la Fiorentina. In questa stagione ha avuto 9-10 palle nitide. Per come si muove e per la tecnica che ha, è un giocatore molto importante. Ha sempre fatto gol, ma forse non siamo stati bravi nemmeno noi a metterlo nelle condizioni di far male agli avversari"