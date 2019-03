"Se oggi siamo quarti, nei momenti di difficoltà questa squadra è stata brava a rimanere unita e a rispettarsi con grande serietà. Questa è stata la nostra forza. Può succedere di litigare, ma c'è lo spogliatoio per risolvere certi problemi. Non siamo il Grande Fratello, abbiamo il dovere di dirci le cose nello spogliatoio o in qualunque posto in cui non ci sono telecamere. Non permetto a nessuno di rovinare questo aspetto". Rino Gattuso, in conferenza stampa, è tornato sulla lite tra Kessie e Biglia.