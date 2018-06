In missione in Russia per il Mondiale con Massimiliano Mirabelli, Rino Gattuso ha parlato a Premium Sport dei piani del Milan sul mercato: "Per fortuna non comincia domani il campionato, abbiamo un po' di tempo. Adesso vediamo cosa deciderà la Uefa ma non siamo fermi, nonostante in questo mese possa sembrare che sia così. Mosse sul mercato? Non è un segreto, sicuramente noi faremo un giocatore importante a centrocampo".



CENTRAVANTI E VICE SUSO - "Poi dobbiamo fare qualcosa, se c'è la possibilità, in avanti e dobbiamo dare un'alternativa a Suso. Se vogliamo giocare con il 4-3-3 a sinistra abbiamo Calhanoglu e Borini, mentre Suso non ha la coppia. Non è bello vivere nell'incertezza, sicuramente, ma in questo momento bisogna stare tranquilli e aspettare cosa deciderà la Uefa. Penso di avere una squadra coesa e questo è molto importante per noi".