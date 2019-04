In conferenza stampa, Gattuso ha parlato della rabbia di Romagnoli nel finale di Juve-Milan: "Romagnoli? È normale che il capitano del Milan sia arrabbiato, penso sia arrabbiato per il calcio preso da Mandzukic. L'arrabbiatura la si può sfogare anche giocando più duri non solo alzando le mani. La Juventus ci ha insegnato di essere leali, sulle mezze palle, ma non di essere cattivi, nel calcio vale tutto, prima si è amici ma durante la partita no. La Juventus è stata questo".