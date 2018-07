Interpellato sul futuro del capitano rossonero, l'allenatore del Milan ha dichiarato in conferenza stampa negli Stati Uniti: "Ho parlato con Leo e fino a quando farà parte del mio spogliatoio vorrò sempre vedere il Bonucci che ho visto fino ad oggi.. Penso che l'importante sia andare a prendere giocatori in grado di migliorare la rosa. Vedremo cosa succederà.Noi abbiamo passato due settimane intense di lavoro, c'è grande tranquillità, poi è normale che questi cambiamenti comportano delle novità. Noi abbiamo il dovere di dare il massimo, non siamo in cerca di alibi. Fino a questo momento non posso far altro che ringraziare tutte le persone che circondano il mondo Milan., ma bisogna guardare avanti. Devo pensare a fare il mio lavoro".- "La base del lavoro l'abbiamo fatto a Milanello. Qui in America lavoreremo maggiormente sulle alte velocità".- "Da calciatore era molto più facile preparare le partite, sono passati diversi anni ormai.. Ha sempre cercato di trarre il meglio dai suoi giocatori. Ha grande mentalità, riesce ad entrare nell'anima dei giocatori, e questa è una grande qualità".È un giocatore di grande personalità, vuole sempre vincere. In quegli anni in cui è stato con noi ci ha dato tanto. Non è facile allenarsi con lui (ride, n.d.r.), ma sicuramente