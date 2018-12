Buone notizie per Gattuso dall’allenamento odierno del Milan verso il match col Bologna in programma martedì alle 20.30 al Dall’Ara. Oggi si è allenato interamente con il gruppo Alessio Romagnoli, che è sempre più vicino al rientro in campo. Aumentano le possibilità di vedere il capitano rossonero tra i convocati per il Bologna. Dopo il ritorno di Mateo Musacchio, tornato a disposizione già per l’Olympiacos, Gattuso ha ritrovato anche Romagnoli. I due difensori centrali adesso devono ritrovare la miglior condizione fisica dopo i lunghi stop per i rispettivi infortuni.