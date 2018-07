Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato nel post partita della sfida persa dai rossoneri ai rigori contro il Manchester United della situazione legata a Carlos Bacca.



Queste le sue dichiarazioni: "Non ho nessun problema con lui. Non l’ho mai allenato, ha un contratto con il Milan, il 31 sarà a Milanello dove c’è gente del mio staff che lo aspetta. So che lui vuole giocare ancora in Spagna. Ci sono delle regole da rispettare e voglia di restare, io non obbligo nessuno a rimanere. Quando tornerò in Italia parlerò con lui e vediamo. Se vuole rimanere bene, altrimenti meglio che vada via".