Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria sul Dudelange: "Mi aspettavo di portare i tre punti a casa. Non è un caso che questa squadra stia facendo i gironi di Europa League: hanno eliminato Legia Varsavia e Cluj, non sono qui per caso. Quando cambi tanto ci possono stare errori, ma sono contento. Potevamo chiuderla prima ma va bene. I nuovi? Tutti i giocatori mi fanno contento, poi c'è qualcuno che sta facendo un po' meglio. Castillejo per le caratteristiche che ha ci mette poco per andare in condizione, ma sono contento di tutti i giocatori e abbiamo bisogno di tutti. Sono felice per come abbiamo tenuto il campo, non ci deve essere nessun rammarico: abbiamo vinto, sulla carta era scontata ma nessuna partita è mai scontata. Higuain? Siamo tutti sereni quando si vince, non solo il Pipita. Oggi ha avuto qualche occasione in più, poteva fare due o tre gol ma l'importante è arrivarci. Quando si vince siamo contenti tutti, non solo Higuain. I suoi movimenti? A lui piace battezzare una zona e va, a volte va anche fuori tempo, ma ci sta: l'importante è portare 3-4 uomini in area, poi lui può fare il movimento che vuole e staccare. Mi piacerebbe vederlo battezzare il primo palo, ne ha fatti tanti in carriera battezzando primo e secondo palo, ora battezza sempre il dischetto: bisogna anche cambiare, ormai le altre squadre lo vedono (ride, ndr). Movimenti e posture? Diamo per scontato che quando si lavora per una settimana o due la linea impari tutto, invece non è così. Non è un caso che a Cagliari sia successo quel che è successo, abbiamo sbagliato i tempi di salita, facevamo movimenti al contrario: è qualcosa che si deve fare 1-2 volte a settimana, non bisogna ascoltare quello che dicono i giocatori. Credo molto alla postura del corpo e bisogna lavorarci, quando si manca due settimane non è un caso che qualcosa si lascia per strada. Tanti cambi? Ho cambiato tanti giocatori perché mi danno tranquillità per come lavorano, per le qualità tecnico-tattiche che hanno, non faccio scelte avventurose. Ho deciso così non perché ritenevo il Dudelange debole, ma perché mi sentivo sicuro con questi giocatori e per come si allenano. La rovesciata in allenamento? Ho preso due aulin e mi fa ancora male la schiena (ride, ndr). Il calcio tennis e il tiro alla traversa? Non vogliono più giocare perché alla fine perdono, ora va di moda il gioco della traversa ma perdono anche lì. Pensano che abbia due ferri da stiro (ride, ndr)".