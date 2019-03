Impegnato in conferenza stampa in casa ECA l'ad del Milan Ivan Gazidis ha commentato la proposta FIFA relativa a un nuovo Mondiale per club: "Il fatto che UEFA ed ECA lavorino così da vicino penso che sia una cosa molta positiva. Siamo a inizio processo, ma penso che lavorare così, con grande comunicazione tra di noi, sia molto positiva".



Al momento non partecipereste al mondiale per club del 2021?

"L'ECA penso che abbia una posizione chiara e comune. Dobbiamo lavorare su un calendario omogeneo e finché il nostro lavoro non sarà completato i club dell'ECA hanno deciso di non partecipare".