Incontro importante in casa Milan: su Twitter infatti è spuntata la foto dell'ad Ivan Gazidis e del Chief Football Officer del Milan Zvonimir Boban in partenza dall’aeroporto di Linate per il London City Airport della capitale inglese, dove secondo quanto appreso da Calciomercato.com è previsto un incontro con il fondo Elliott, proprietario del club rossonero. Non è presente invece il direttore tecnico Paolo Maldini, probabilmente rimasto a Milano per curare le trattative di mercato insieme a Frederic Massara, direttore sportivo in pectore.



INCONTRO A LONDRA - Un vis a vis con Elliott e la famiglia Singer per i due dirigenti, dunque, ance se non dovrebbe trattarsi di un incontro di mercato, vista e considerata l'assenza di Maldini, il dirigente fondamentale per la parte sportiva: a Londra è infatti ubicata la seconda sede del gruppo Elliott, la più importante del globo dopo quella di New York. Incontro conoscitivo per il croato, assieme al mentore Gazidis, con i vertici della società statunitense di gestione degli investimenti: i discorsi in ballo riguarderanno la situazione del club in merito a quella che potrebbe essere la sentenza del Tas e della Uefa e il budget di mercato per la nuova stagione.