Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, esulta, sui canali del club, per la Champions raggiunta coi rossoneri: "Siamo molto soddisfatti per aver raggiunto un importante primo risultato per il nostro club. E' solo l'inizio di un percorso ambizioso e dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, con la stessa determinazione e con l'obiettivo di rendere orgogliosi i nostri meravigliosi e appassionati tifosi, che ci hanno sempre sostenuto ​anche nei momenti più difficili".