La cessione del Milan dal fondo Elliott a RedBird non porterà soldi freschi soltanto nelle casse del fondo americano attuale proprietario del club, ma c'è un terzo elemento che, in virtù degli accordi sottoscritti al momento dell'arrivo a Milano, avrà diritto a una percentuale per la vendita del club: l'amministratore delegato Ivan Gazidis.



20 MILIONI PER GAZIDIS - L'accordo fra l'ex Arsenal e il Milan prevede infatti che Gazidis possa incassare il 5% sulla plusvalenza della cessione del club. Secondo quanto riportato da Verità&Affari, avendo Elliott investito circa 800 milioni di euro, con una valutazione di vendita da 1 miliardo e 230 milioni, all'attuale ad spetterebbero circa 20 milioni di euro.