Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, durante l’Assemblea dei Soci del Milan ha detto: "Adesso abbiamo il team più giovane della serie A e questo fa parte della strategia, ma non vuol dire che non investiremo in leader per la crescita come fatto con Higuain e lo faremo di nuovo, se sarà necessario. Maldini e Boban stanno facendo un ottimo lavoro. Siamo tutti impazienti, io il primo, ma ci vuole tempo. È l’unico modo che abbiamo per crescere. Se bruceremo soldi su giocatori in declino, non solo peggioreremo i conti, ma andremmo a peggiorare anche la parte sportiva. Stiamo intraprendendo una strada difficile, che porterà il club alla solidità finanziaria e con una squadra che avrà un futuro.”