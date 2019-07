Il Milan ha vissuto il primo giorno del nuovo corso targato Marco Giampaolo. Ecco quanto dichiarato nel corso della prima riunione con i giornalisti, con le parole dei dirigenti rossoneri. Ivan Gazidis, ad del club rossonero, ha parlato della situazione Uefa:



SULLA CHAMPIONS E LA SITUAZIONE UEFA - "La prossima volta che la Uefa ci osserverà sarà quando il Milan si riqualificherà a una competizione europea. La cosa che si può presupporre è che nella fase in cui la Uefa tornerà ad osservare si proverà ad avviare un percorso di settlement agreement, se ci saranno anomalie. Sarà un percorso di 4 anni. Il nostro obiettivo è creare fondamentali strutturati dal punto di vista finanziario per dare un senso di fiducia nei confronti del nostro progetto. Dipenderà sostanzialmente da come l'Uefa sarà posizionata nel momento in cui il Milan tornerà a qualificarsi per una competizione europea, ma i nostri obiettivi sono gli stessi che hanno loro".



SUL BILANCIO AL MILAN - "Questa sera per la prima volta farò il discorso in italiano ma non parlo ancora benissimo. E' veramente speciale essere a Milanello, in un club mitologico nel mondo, e lavorare 24 ore al giorno con Maldini e Boban. Sicuramente faremo degli errori, ma vogliamo lavorare al meglio, step by step"