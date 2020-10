Quando l'errore si ripete per un altro giocatore-chiave che ha la medesima scadenza contrattuale verrebbe da dire che "errare è umano e perseverare è diabolico". Ma anche se si tratta proprio del Diavolo si tratta due situazioni delicatissime, due minacce incombenti sull'imminente futuro. Gravi dal punto di vista tecnico e ancora più gravi dal punto di vista patrimoniale.e, allo stato attuale delle cose, in teoria entrambi sarebbero liberi di firmare con qualsiasi club del mondo e a qualsiasi cifra d'ingaggio a partire dal 1 gennaio 2021. Ciò significa chein campo e punti di riferimento fuori, non hanno interesse ad andare in scadenza contrattuale per firmare con altri club accordi principeschi. Ma di certo i loro rispettivi procuratori sarebbero degli incompetenti se non sfruttassero la situazione che si presenta come uno scintillante red carpet per raggiungere il palco di un eccellente rinnovo contrattuale. Sia dal punto di vista dell'ingaggio sia, e questo vale soprattutto per il portiere, dal punto di vista dei benefici di un'eventuale cessione o inserimento di clausola rescissoria.. Li mettiamo sullo stesso piano, piccola parentesi, a testimonianza del fatto che non è soloil "brutto cattivone che chiede tanti soldi", ma che l'agenzia che cura gli interessi di Calhanoglu si comporta esattamente allo stesso modo del vituperato italo-olandese. Segno che i procuratori fanno il loro mestiere, sono i club che devono evitare di trovarsi in situazioni in cui sono costretti a lasciare nelle mani dei calciatori tutto il potere contrattuale. E il Milan, negli ultimi anni, non ci è riuscito quasi mai. Al punto da arrivare, anche in questo caso, aA parziale giustificazione di questa evoluzione delle due vicende contrattuali dobbiamo dire che non hanno certo agevolato la pianificazione di rinnovi preventivi e lontani dalla scadenza i continui cambi di proprietà e soprattutto le ripetute rivoluzioni dell'assetto dirigenziale. E’ difficile per qualsiasi dirigente pianificare strategie pluriennali se rimane in carica solo per una stagione sportiva o addirittura meno. E questo vale perÈ vero che il turco aveva un'età, un potenziale tecnico e un ingaggio contenuto che potevano suggerire di non farlo arrivare "a zero", ma obiettivamente l'esplosione definitiva dell'ex Leverkusen è avvenuta soltanto nell'ultimo anno grazie a una corretta collocazione in campo e alla fiducia infusa nella squadra da Ibra. Fino a pochi mesi fa