L'amministratore delegato del Milan (premiato come squadra dell'anno ai Gazzetta Sports Awards 2022 seeSicily di Segesta), Ivan Gazidis ha dichiarato: "La scorsa stagione è stata speciale per tutti noi, che emozione vincere lo scudetto dopo 11 anni. Siamo il Milan, vogliamo sempre crescere e migliorare ogni giorno. Speriamo di vincere ancora per regalare altre gioie ai nostri tifosi, dobbiamo avere questa ambizione. Vogliamo vincere le prossime due partite di Champions League per qualificarci agli ottavi di finale".







"Pioli è una persona speciale, che incarna i valori del club. E' un allenatore con idee chiare, bravo a far crescere i giovani. Stefano è fondamentale per questo Milan. Il nostro è un lavoro di squadra, abbiamo fatto un grande lavoro dentro e fuori dal campo per il futuro del club".

"Ibrahimovic è una persona che ha un profilo pubblico molto forte, ma sotto questa maschera c'è un uomo gentile e intelligente che ha fatto crescere questa squadra".