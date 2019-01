Nella giornata di ieri, il Milan ha compiuto passi avanti nella trattativa per il trasferimento in rossonero di Piatek. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, al vertice con il Genoa, oltre a Leonardo e Maldini, si è presentato anche Ivan Gazidis. "L’amministratore delegato milanista - si legge - è il dirigente finora più scettico sull’operazione per i costi e per l’eccessiva somiglianza tecnica del polacco a Cutrone", assicura il Corriere.