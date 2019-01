Calendario improbo per il Milan alla ripresa dopo la sosta: sabato 12 gennaio i rossoneri saranno ospiti della Sampdoria a Marassi per gli ottavi di Coppa Italia, poi la Supercoppa italiana contro la Juve in Arabia Saudita il 16 gennaio, infine le tre sfide decisive in campionato, contro Genoa, Napoli e Roma, il 21, il 26 gennaio e il 3 febbraio. Mese infernale quello che attende Gattuso e i suoi.