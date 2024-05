Milan-Genoa: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Milan-Genoa è il penultimo posticipo domenicale della 35esima giornata della Serie A 2023/24 con calcio d'inizio al Giuseppe Meazza in Milano a San Siro alle ore 18 di domenica 5 maggio 2024. Stefano Pioli che a fine stagione lascerà i rossoneri vuole chiudere alla grande difendendo fino all'ultimo il secondo posto in classifica. Alberto Gilardino fresco di rinnovo sulla panchia rossoblu vuole cementare il suo piazzamento salvezza allontanandosi ulteriormente dalla zona retrocessione.MILAN-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING• Partita: Milan-Genoa• Data: domenica 5 maggio 2024

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Milan-Genoa in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

• Orario: 18.00• Canale TV: Dazn• Streaming: DaznMilan-Genoa, con calcio d'inizio alle 18 di domenica 5 maggio 2024 allo stadio Meazza di San Siro sarà visibile in diretta tv su Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà sempre trasmessa attraverso l'app di Dazn.

Telecronaca affidata a Dario Mastroianni, commento tecnico di Emanuele Giaccherini su Dazn.Pioli rilancia il quadrato magico offensivo con Chukwueze, Pulisic e Leao alle spalle di Giroud, ma sarà ancora senza Maignan e Calabria con Theo Hernandez che torna scontata la squalifica. Gudmundsson ha smaltito la febbre e dovrebbe partire dal primo minuto con Retegui al suo fianco. In difesa spazio a De Winter e Martin in fascia per Gilardino. Confermata la protesta della Curva Sud rossonera che non tiferà per la squadra.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello - Florenzi, Thiaw, Tomori, T. Hernandez - Bennacer, Reijnders - Chukwueze, Pulisic, Leao - Giroud. All. Pioli.GENOA (3-5-2): Martinez - Vogliacco, De Winter, Vasquez - Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin - Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.