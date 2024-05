Milan-Genoa, confermata la protesta della Curva Sud: 'Allenatore e giocatori, vogliamo un segnale forte dal club'

La Curva Sud del Milan, la parte più calda del tifo rossonero, ha deciso di protestare in occasione della partita contro il Genoa, in programma domenica alle 18, contro la società. Questo il comunicato: "Domenica contro il Genoa Curva Sud Milano ed AIMC non esporranno striscioni/bandiere/stendardi e si asterranno da qualsiasi forma di tifo. Invitiamo tutto il resto del pubblico presente allo stadio ad unirsi a questa forma di protesta che ha come unico obiettivo, quello di incentivare la società a proseguire nella linea d’investimenti intrapresa la scorsa stagione, puntando su un allenatore che sappia stimolare il gruppo e valorizzare i giovani,Non spetta a noi come sempre fare scelte e nomi,