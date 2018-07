48 ore roventi per il futuro del Milan, ora si aspetta solo l'ultima mossa di Yonghong Li: scade venerdì infatti il termine ultimo per la restituzione dei 32 milioni di euro al fondo Elliott, pronto altrimenti ad escutere il pegno prendendo il controllo della Rossoneri Lux e a cascata poi del club di via Aldo Rossi, ma ancora il bonifico dell'uomo d'affari asiatico non è partito. Non solo la restituzione del prestito, sono giorni decisivi anche per quanto riguarda la trattativa riaperta con Rocco Commisso per la cessione del Milan, una vicenda che assume i contorni del giallo.



MR. LI A NEW YORK? - Tutto ruota ai viaggi di Mr. Li e alla loro destinazione, New York: secondo indiscrezioni rilanciate da Tuttosport infatti, il presidente rossonero si sarebbe recato nella metropoli americana per avere un contatto diretto con il numero uno di Mediacom, il che potrebbe costituire la possibile svolta dell'affare. Commisso mette sul piatto un'offerta importante per il 70% del club, con i 32 milioni da rimborsare ad Elliott subito, i restanti 383 del debito e 150 milioni per la gestione del Milan dei prossimi mesi, lasciando il 30% delle quote e la gestione del mercato commerciale in Asia in mano a Yonghong Li, che dal canto suo vuole anche incassare e una clausola che impedisca la diluizione della sua quota residua in caso di aumenti di capitale nei prossimi anni. Occhi puntati su New York: tra Commisso ed Elliott si attende l'ultima mossa di Mr. Li, è corsa contro il tempo per il futuro del Milan.