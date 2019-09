Il ko subito nel derby contro l'Inter ha come diretta conseguenza il traballamento della panchina del Milan. Marco Giampaolo è a rischio e secondo Tuttosport il tempo per far vedere e concretizzare le sue idee di gioco non sarà infinito. Sono 3 le gare segnate in rosso sul calendario e vedranno il Milan affrontare il Torino giovedì in trasferta, poi domenica la Fiorentina a San Siro e infine sabto 5 ottobre il Genoa a Marassi. Se non ci sarà la svolta allora potrebbe anche arrivare l'esonero.