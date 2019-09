Marco Giampaolo, allenatore del Milan, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Verona: "Chi mi dà certezze? Ho la squadra, che lavora bene e che fa le cose per bene. La devo rendere più equilibrata, so quali possono essere i pregi e i difetti, lavoro per migliorare la filosofia di squadra, la tenuta, non tutti sono perfetti. Mi piace la passione e la dedizione con cui i calciatori fanno le cose".



FATICA - "La squadra il secondo tempo lo ha giocato bene, abbiamo allargato il campo, con due giocatori centrali più Biglia, gli altri sono andati a prendere campo. Il Verona ha fatto la sua onesta partita. La vittoria è positiva e ci aiuta a lavorare, ma non nascondo la polvere sotto il tappeto, ci sono delle cose da migliorare".



SU PIATEK - "Non mi è sembrata un'esultanza polemica. E' un ragazzo a posto, non è uno che fa casino. Ha lottato, mi è piaciuto".



4-3-3 - "Bisogna lavorare sui sistemi di gioco, ce lo siamo permessi perché eravamo uno in più. Non mi è piaciuta la squadra come ha difeso, non mi piace improvvisare. Adesso deve dare più certezze possibile alle squadre. Dobbiamo conseguire una solidità tattica, tante buone individualità ma devo rendere il mosaico più serio".



SUL CARATTERE DEI GIOCATORI - "Le partite sono tutti difficili, non sono passeggiate di salute. Ora tutto è diverso, il Var ha tolto giustamente le incertezze, le piccole ti vengono a prendere, è cambiato tutto. La squadra mi segue, è applicata e fa le cose per bene. Io penso che abbia tanti margini di miglioramento, è abituata a giocare singolarmente ma devo mettere la qualità al servizio del collettivo. Dobbiamo imparare ad attaccare meglio".