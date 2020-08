Marco Giampaolo è rimasto una trentina di minuti a Casa Milan. Il tecnico abruzzese è arrivato pochi istanti fa a casa Milan per risolvere il contratto che lo legava al club rossonero fino al giugno del 2021. Le parti si sono accordate anche per una piccola buonuscita.Questa mattina il tecnico abruzzese si è recato negli uffici milanesi del presidente Cairo per sigillare l'accordo con il club granata:. Si chiude così l'esperienza fallimentare al Milan, con il quale era legato da un altro anno di contratto a 2 milioni di euro netti. Giampaolo riparte: è questione di ore per l'annuncio ufficiale del Torino.