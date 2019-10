Dopo la vittoria in rimonta per 2-1 contro il Genoa, l’allenatore del Milan Giampaolo ha così parlato a DAZN: “Durante la partita sono freddo e lucido, ho dubbi anche che ci fosse il rigore, ma Reina ha talmente tanta personalità che recupera anche qualche errore. Ho avuto fiducia nelle qualità del mio portiere”.





CAMBI - “Sarebbe ingeneroso dare il merito ai cambi, nei confronti di chi ha fatto il primo tempo. La pressione era tanta, la squadra è la più giovane, bisogna sapere gestire la pressione. I ragazzi non hanno mollato niente, avevo chiesto la miglior gara della vita per temperamento, non m importava di qualche gol o passaggio sbagliato. Sono convinto perché le partite siano di questo livello, ma aspetto la squadra più lucida dal punto di vista mentale”.



PAQUETÁ - “È un ottimo giocatore, ma ne ho tanti in mezzo al campo. Sono momenti, ci sono quelli di lucidità e quelli meno, mi è piaciuto perché è entrato bene, ci ha dato vigore, ma non condanno Calhanoglu. Parlo sempre di aspetti correttivi, ma lui e Leao sono entrati bene in partita”.



INTERVALLO - “Volevo la squadra uscisse a testa alta, mi sono preoccupato di questo”.



PIATEK - “Più Leao imprescindibile di Piatek? Sono attaccato a entrambi, hanno caratteristiche diverse, ma sono attaccato a tutti e due, il Milan ha bisogno di loro. Ognuno con le sue caratteristiche, ma non butto via nessuno. Il mio compito è di tenerli tutti vivi”.



SOFFERENZA - “Mi è piaciuto come abbiamo sofferto, poi che dobbiamo fare meglio, anche la sofferenza dev’essere più razionale”.



BONAVENTURA - “Oggi avevamo bisogno di personalità, di sapere gestire la partita. Sia leggerezza che esperienza, Jack mi è piaciuto molto, ha sensibilità, tratta la palla, ha tempi di gioco. Per noi è difficile giocare con tre attaccanti puri, serve equilibrio”.



SERENO - “Io sereno? Non siamo mai sereni noi (sorride, ndr)”.