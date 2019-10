Il Milan cambia, insoddisfatto dell'andamento disastroso di questo avvio di stagione, sia sotto il profilo del gioco sia dei risultati. Il destino di Marco Giampaolo è ormai segnato, la società sta cercando il profilo più adatto per riscrivere il copione del film andato in onda fino a oggi. Sono ore importanti, di riflessioni e valutazioni.



RIBADITA LA FIDUCIA - Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, da fonti vicine alla proprietà, la posizione di Boban e Maldini è solida. Elliott è convinto di aver scelto il miglior team dirigenziale possibile e confida nelle loro capacità per il il rilancio del Milan. Senza interruzione del rapporto in vista, ma normali discussioni su linee progettuali. Per quanto concerne il post Giampaolo, il nome uscirà da una rosa di quattro nomi: Spalletti, Garcia, Ranieri e Pioli. In rigoroso ordine di preferenza.