L'attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Bologna:



"Siamo felici, dopo il 2-0 potevamo gestire meglio ma è andata bene. Sono felice per Pulisic che ha segnato al debutto. Il cuore nell'esultanza? Per la mia famiglia e per tutti i milanisti. Christian lo conosco bene, abbiamo giocato insieme e ci siamo trovati sul campo, ci siamo trovati bene anche con Loftus-Cheek e Reijnders. Scudetto? Sappiamo che partire bene è importante, abbiamo dato una buona risposta alle concorrenti. Siamo quasi pronti".