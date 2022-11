Nelle grandi partite emergono i grandi giocatori. Quelli che hanno qualcosa in più in termini di carisma oltre che di livello tecnico. Olivier Giroud fa parte di questa nicchia e lo ha dimostrato ampiamente in questo anno e mezzo di avventura al Milan. Ha segnato il gol scudetto contro l’Inter ( o quello più pesante ) e ha letteralmente regalato la qualificazione agli ottavi di Champions League al Diavolo con una doppietta d’autore e un assist. Un risultato minimo ma che ha un valore simbolico elevato. Perché la crescita di una squadra passa anche da momenti come quelli vissuti a San Siro contro il Salisburgo.



VERSO IL RINNOVO- Giroud (36 anni e 33 giorni) è il giocatore più anziano ad essere coinvolto in tre gol in una partita di Champions League da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2003/04). Un altro segnale, qualora ce ne fosse ancora bisogno, a chi nutre qualche dubbio sull’integrità fisica del campione francese. Olivier è un professionista meticoloso nella preparazione dele partite e ha ancora una fame straordinaria di vittorie. Il Milan ringrazia e ora prepara il rinnovo: si tratta sugli ultimi dettagli, la firma è dietro l’angolo. Perché Giroud, l’uomo delle notti magiche, vuole ancora vincere con la maglia rossonera.