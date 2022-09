Intervistato da Telefoot, Olivier Giroud parla dei prossimi Mondiali: "Sono a disposizione dell'allenatore, sono al fianco della squadra. Sento di essere uno di loro, come i miei compagni. Se l'allenatore riterrà di aver bisogno di me, io ci sarò. Sa come la penso. Ora, come dice lui, ci sono cose che si evolvono e altre che non si evolvono. Rimane il dubbio. È frustrante vivere con questa incertezza? Sì... Ma ancora una volta, è il campo ad avere la precedenza. Sono concentrato su quello che devo fare in campo e sarà lui (Deschamps, ndr) a decidere".